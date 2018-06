Luxemburg (AFP) Eine echte Seenotrettung und ein verstärkter Kampf gegen Menschenschleuser: Mit der Doppelstrategie will die EU auf die jüngsten Flüchtlingstragödien mit zusammen tausenden Toten im Mittelmeer reagieren. Europa müsse "alles tun", um weitere Opfer zu verhindern, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Auch Innenminister Thomas de Maizière (CDU) forderte eine "erhebliche Verbesserung" der Seenotrettung. Am Donnerstag kommt in Brüssel ein Krisengipfel zusammen.

