Washington (AFP) Der wahrscheinliche US-Präsidentschaftsbewerber Jeb Bush reist Anfang Juni nach Deutschland, Polen und Estland. Das teilte Bushs Sprecherin Kristy Campbell am Montag mit. Der republikanische Politiker, der von 1999 bis 2007 Gouverneur des US-Bundesstaats Florida war, nimmt nach Angaben aus seinem Umfeld an einer Konferenz des CDU-Wirtschaftsrats teil. In Polen und Estland trifft er sich demnach mit Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft. Themen seien unter anderem Sicherheitsfragen und das Verhältnis zu Russland angesichts des Konflikts in der Ukraine.

