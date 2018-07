Berlin (AFP) Knapp sieben Wochen vor dem G-7-Gipfel in Bayern haben Nichtregierungsorganisationen die Bundesregierung aufgefordert, sich stärker für die weltweite Bekämpfung von Armut, Konflikten und Umweltzerstörung einzusetzen. "Wir erwarten von der deutschen G-7-Präsidentschaft, dass sie den Weg für mehr Frieden und Gerechtigkeit bahnt", sagte die Vize-Vorsitzende des Entwicklungshilfe-Dachverbands Venro, Christa Randzio-Plath, am Montag in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte dazu auf, die Chancen der Globalisierung zu sehen.

