London (AFP) Der russische Fonds Letter One soll nach dem Willen der britischen Regierung ein kürzlich von RWE gekauftes Gasfeld in der Nordsee binnen sechs Monaten verkaufen oder seine Eigentümerstruktur ändern. Anderenfalls drohe der Entzug der Lizenzen, teilte das Energieministerium in London am Montag mit. Es begründete das Ultimatum mit den gegen Russland verhängten Sanktionen des Westens.

