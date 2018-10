Luxemburg (AFP) Angesichts der seit Wochen anhaltenden Kämpfe im Jemen hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) eine internationale Friedenskonferenz gefordert. Es werde aus seiner Sicht "keine militärische Lösung dieses Konfliktes geben", sagte Steinmeier beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg am Montag. Nötig sei "so etwas wie eine Atempause". Diese könne über eine "internationale Konferenz" mit den Staaten der Region geschaffen werden, "die eine Beendigung der militärischen Auseinandersetzungen und einen neuen politischen Ansatz versucht".

