Luxemburg (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sieht keine einfachen Lösungen, um Flüchtlingstragödien im Mittelmeer in Zukunft zu verhindern. "Ich warne davor, wir stehen vor einer gewaltigen Aufgabe, und ganz schnelle Lösungen wird es nicht geben", sagte Steinmeier am Montag beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Nach dem Tod von bis zu 950 Menschen am Sonntag im Mittelmeer könne die EU aber "nicht zur Tagesordnung übergehen". Nötig sei "eine offene Diskussion ohne Tabus", wie Europa reagieren könne.

