Dresden (AFP) Bei einem Brand in einem Asylbewerberheim im sächsischen Dippoldiswalde sind vier Menschen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Dresden sagte, brach das Feuer am späten Sonntagabend in einem Zimmer im ersten Obergeschoss aus. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Drei Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorübergehend ins Krankenhaus. Ein weiterer Mann wurde verletzt, weil er offenbar aus Angst aus einem Fenster gesprungen war.

