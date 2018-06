Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat bei einem Besuch in Washington mit ihrem US-Kollegen Ashton Carter über das weitere Vorgehen der Nato-Staaten in Afghanistan gesprochen. Sie dankte dabei den USA dafür, dass sie bis Ende 2015 ihre Truppenstärke bei 9800 Soldaten belassen, wie das Verteidigungsministerium in Berlin am Montagabend mitteilte. Das gebe auch der Bundeswehr die notwendige Planungssicherheit. Die US-Regierung hatte im März angekündigt, bis Jahresende deutlich mehr Soldaten im Land zu belassen, als ursprünglich geplant.

