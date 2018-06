Brüssel (AFP) Die EU-Kommission wird am Mittwoch Klage gegen den russischen Energieriesen Gazprom wegen Wettbewerbsverstoßes einreichen. Das verlautete am Montag aus informierten Kreisen in Brüssel. Die Wettbewerbsbehörde hatte im September 2012 ein Verfahren gegen Gazprom eingeleitet; der Vorwurf lautet, Gazprom missbrauche seine beherrschende Marktposition bei der Gasversorgung in Mittel- und Osteuropa.

