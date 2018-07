Rom (AFP) Bei der neuerlichen Flüchtlingstragödie im Mittelmeer sind nach Angaben eines Augenzeugen womöglich noch mehr Menschen ums Leben gekommen als bislang angenommen. Wie die Staatsanwaltschaft von Catania auf Sizilien am Sonntag mitteilte, sprach ein Überlebender des Unglücks aus Bangladesch von 950 Menschen an Bord des Flüchtlingsschiffes, das in der Nacht zum Sonntag rund 110 Kilometer vor der Küste Libyens gekentert war. Unter ihnen seien 200 Frauen und 50 Kinder gewesen, berichtete der Bangladescher den Angaben zufolge.

