Berlin (dpa) - Hubert von Goisern, Alpenrocker, Liedermacher und Weltmusiker, steht bereits seit einem Vierteljahrhundert auf europäischen Bühnen.

Dem Österreicher, in dessen Musik Rock und traditionellere Klänge eine Fusion eingehen, gelangen mit seinem Erfolgsalbum "EntwederUndOder" 2011 hohe Chart-Platzierungen sowohl in seiner Heimat Österreich als auch in Deutschland.

Der bayerische Filmemacher Marcus H. Rosenmüller ("Wer früher stirbt ist länger tot") porträtiert den ungewöhnlichen Künstler in seiner Doku. Dafür hat der Regisseur nicht nur mit von Goisern selbst, sondern auch mit einigen Weggefährten gesprochen; auch zeigt er in seinem Film teils bisher kaum veröffentlichtes Archivmaterial.

Hubert von Goisern - Brenna tuat's schon lang, Deutschland/Österreich 2015, 95 Min., FSK ab 0, von Marcus H. Rosenmüller

