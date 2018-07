Philadelphia (SID) - Footballstar Tim Tebow steht vor einer Rückkehr in die US-Profiliga NFL. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der 27-Jährige einen Einjahresvertrag bei den Philadelphia Eagles erhalten. Tebow wäre der fünfte Quarterback im Aufgebot des Klubs.

Tebow, 2007 mit der Heisman Trophy für den besten College-Spieler ausgezeichnet, hat zuletzt in der NFL-Saison 2012/13 für die New York Jets auf dem Platz gestanden. "Gottes Quarterback" Tebow, der immer wieder wegen der Inszenierung seiner Religiosität in der Kritik stand, war in den vorherigen beiden Spielzeiten für die Denver Broncos aufgelaufen.