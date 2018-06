Paris (AFP) Mit einer Werbekampagne will die französische Regierung den Teilnehmerschwund bei den als "Colonies de Vacances" bekannten Ferienlagern stoppen. Das Ministerium für Jugend und Sport startete am Montag in den sozialen Netzwerken die Kampagne für die "Colos", die in Frankreich eine wahre Urlaubs-Institution sind. Eltern werden umfassend über das Angebot an Ferienlagern und die dortigen Aktivitäten informiert, auch sollen ihnen Sorgen etwa über die Sicherheit ihrer Kinder während der Ferienfreizeiten genommen werden.

