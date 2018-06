München (dpa) - Der FC Bayern glaubt an eine erfolgreiche Aufholjagd gegen den FC Porto, will aber keinesfalls übermotiviert zu Werke gehen. "Wir dürfen nicht Kamikaze nach vorne laufen", sagte Fußball-Weltmeister Thomas Müller. Kapitän Philipp Lahm meldete sich für das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League nach einem Magen-Darm-Infekt einsatzbereit: "Keine Sorge, ich bin fit." Auch Bastian Schweinsteiger könnte in den Kader zurückkehren. Bayern-Coach Pep Guardiola geht "optimistisch", aber auch "realistisch" in sein 100. Pflichtspiel mit Bayern: "Ein 1:3 ist nicht einfach aufzuholen."

