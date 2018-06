Hannover (dpa) - Hannover 96 steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Trainer Peter Neururer. Der Fußball-Lehrer ist nach übereinstimmenden Medienberichten am Nachmittag in Hannover zu Verhandlungen angekommen. Der 59-Jährige war bereits zweimal Coach in Hannover und soll nun Nachfolger des beurlaubten Tayfun Korkut werden. Am Morgen hatte Neururer der dpa gesagt: "Warten wir mal ab. Ich habe noch einen Vertrag beim VfL Bochum. Mit Hannover ist noch gar nichts klar."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.