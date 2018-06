Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbach setzt bei der Vorbereitung auf die kommende Saison der Fußball-Bundesliga auf Altbewährtes. Wie bereits in den vergangenen drei Jahren bezieht der Champions-League-Aspirant vom 13. bis 20. Juli ein Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee.

Trainieren wird die Mannschaft von Coach Lucien Favre erneut auf der Anlage des FC Rottach-Egern. Trainingsauftakt bei der Borussia ist nach der Sommerpause am 29. Juni im Borussia-Park.