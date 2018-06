Athen (AFP) Die griechische Regierung hat öffentliche Einrichtungen und örtliche Behörden am Montag per Dekret aufgefordert, ihre Finanzreserven an die Zentralbank des Landes zu transferieren. Damit hoffe die Regierung, dringend benötigte Geldmittel für die Zahlung von drei Milliarden Euro für die kommenden zwei Wochen zu generieren, heißt es in dem Dekret. Demnach entfallen 1,1 Milliarden Euro auf Gehälter, 850 Millionen Euro auf Sozialversicherungsleistungen, 200 Millionen Euro auf Schuldzinsen und am 12. Mai 746 Millionen Euro Rückzahlung an den Internationalen Währungsfonds (IWF).

