Jakarta (AFP) Nach der jüngsten Flüchtlingstragödie im Mittelmeer hat die Internationale Organisation für Migration (IOM) die sofortige Wiederaufnahme der Mission "Mare Nostrum" zur Rettung von Flüchtlingen auf See gefordert. "Mare Nostrum" müsse wieder in den Einsatz und mit der nötigen Unterstützung versehen werden, sagte IOM-Chef William Lacy Swing am Montag der Nachrichtenagentur AFP am Rande einer Konferenz in der indonesischen Hauptstadt Jakarta.

