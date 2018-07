Tokio (AFP) Nach einem Erdbeben ist am Montag für einige japanische Inseln eine Tsunami-Warnung herausgegeben worden. Der staatliche japanische Rundfunksender NHK berichtete, eine bis zu einem Meter hohe Flutwelle könne einige der Okinawa-Inseln im Süden des Landes erreichen. Der Tsunami-Warnung war ein Beben der Stärke 6,6 unweit der Insel Yonaguni in der Nähe von Taiwan vorausgegangen. "Wir geben Warnung über das Radio heraus", sagte Satoshi Shimoji von der Stadtverwaltung von Miyako auf NHK. "Wir wollen, dass die Bewohner so weit wie möglich vom Meer wegkommen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.