Mexiko-Stadt (AFP) Mexikanische Bundespolizisten haben Medienberichten zufolge im Westen des Landes nach der Niederschlagung von Protesten 16 Menschen hingerichtet. Die Zeitschrift "Proceso" und das Nachrichtenportal "Aristegui Noticias" berichteten am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf Zeugenaussagen, Videos und andere Beweise, dass die Beamten am 6. Januar in Apatzingán im Bundesstaat Michoacán auf Demonstranten geschossen hätten in der Absicht, diese zu töten.

