Mannheim (dpa) - Wegen großer Nachfrage gibt Madonna (56) für den europäischen Teil ihrer "Rebel Heart"-Welttournee drei Zusatzshows. Eine davon wird in Mannheim stattfinden, zwei weitere in London und Zürich.

Die Pop-Queen wird am 29. November in der dortigen SAP Arena auftreten, wie BB Promotion mitteilte. Sie kröne damit die Feierlichkeiten zu "Zehn Jahre SAP Arena". Zuvor hatte der "Mannheimer Morgen" darüber berichtet.

Der allgemeine Vorverkauf für das Mannheimer Konzert startet am Freitag (24. April) um 9.00 Uhr. Karten gibt es ab 55,55 Euro aufwärts. Madonnas Welttournee beginnt am 29. August in Miami. Köln ist am 4. November erste europäische Station.