Wellington (AFP) McDonald's sieht sich in Neuseeland dem Vorwurf einer jungen Frau ausgesetzt, die in ihrem Hamburger eine Kakerlake entdeckt haben will. Annah Sophia Stevenson sagte der Mediengruppe Fairfax New Zealand, sie habe am Samstagabend in einer Filiale auf der Südinsel des Pazifikstaates ein Big Mac-Menü gekauft und später zu Hause das Insekt entdeckt - allerdings erst, nachdem sie es bereits zur Hälfte verspeist habe.

