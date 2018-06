Madrid (AFP) Ein minderjähriger Schüler hat am Montagmorgen an einer Schule in Barcelona einen Lehrer getötet und vier weitere Menschen verletzt. Der Lehrer sei mit einer "Stichwaffe" getötet worden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Mehrere katalanische Medien berichteten, der Jugendliche sei mit einer Armbrust und einem Messer bewaffnet gewesen, doch wurde dies von der Polizei zunächst nicht bestätigt. Viele Details blieben auch Stunden später unklar.

