Durban (AFP) Der Zulu-König Goodwill Zwelithini hat jede Verantwortung für die ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Südafrika zurückgewiesen. Der König der größten Ethnie des Vielvölkerstaates sagte am Montag bei einem Stammestreffen in Durban, seine Worte seien bewusst falsch wiedergegeben worden. Zwelithini wird vorgeworfen, mit der Aufforderung an Einwanderer "packt eure Sachen und geht nach Hause" die Unruhen provoziert zu haben, bei denen seit Ostern mindestens sieben Menschen getötet und tausende weitere vertrieben wurden.

