Stuttgart (SID) - Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic hat nach den Strapazen des Halbfinales gegen Russland in Sotschi (2:3) ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Stuttgart abgesagt. Das teilte die 27-Jährige am Montag via Twitter mit. "Ich kann kaum in Worte fassen, wie enttäuscht und traurig ich bin, aber ich musste diese Entscheidung treffen, um weiteres Risiko für meine Gesundheit zu vermeiden", schrieb Petkovic.

In Sotschi hatte die Weltranglistenelfte aus Darmstadt am Sonntag gegen Swetlana Kusnezowa gewonnen, jedoch das entscheidende Doppel an der Seite von Sabine Lisicki (Berlin) verloren. Nach dem Einzel berichtete Petkovic von Schwindelanfällen während des Matches und hatte angekündigt, sich "fünf Tage in die Badewanne" zu legen.

Petkovic und Angelique Kerber (Kiel) waren nach Wochen in den USA mit Verspätung in Sotschi angekommen - Bundestrainerin Barbara Rittner schonte ihr Top-Duo daraufhin am Samstag. Kerber schlägt in Stuttgart auf, genauso wie ihre Fed-Cup-Kolleginnen Lisicki und Julia Görges (Bad Oldesloe).