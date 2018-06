New York (AFP) Nach der neuerlichen Flüchtlingstragödie im Mittelmeer mit hunderten Todesopfern hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon die Weltgemeinschaft aufgefordert, die Flüchtlingskrise gemeinsam zu schultern. Ban sei "schockiert und zutiefst traurig" über den jüngsten Untergang eines Schiffs mit mehr als 700 Menschen an Bord, teilte sein Sprecher am Sonntag (Ortszeit) in New York in einer Erklärung mit. Der UN-Generalsekretär rufe "die internationale Gemeinschaft zu Solidarität und Lastenverteilung angesichts dieser Krise" auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.