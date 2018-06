New York (AFP) Die "New York Times" ist mit drei der begehrten Pulitzer-Preisen ausgezeichnet worden. Die Redaktion der US-Zeitung wurde dieses Jahr kollektiv für ihre Berichterstattung über die tödliche Ebola-Epidemie in Westafrika geehrt, wie das Pulitzer-Komitee der Columbia University in New York am Montagabend mitteilte. Außerdem erhielt der Journalist Eric Lipton einen Preis für seine investigativen Recherche über den Einfluss von Lobbyisten. Zudem wurde der freie Fotograf Daniel Berehulak für seine Fotos zur Ebola-Epidemie ausgezeichnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.