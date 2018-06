Washington (AFP) In den USA sind sechs Männer unter dem Vorwurf festgenommen worden, sich in Syrien der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) anschließen zu wollen. Bundesstaatsanwalt Andrew Luger sagte am Montag, die sechs untereinander befreundeten Männer stammten alle aus dem Bundesstaat Minnesota. Die Männer somalischer Herkunft hätten im vergangenen Jahr versucht, nach Syrien zu reisen, um sich dort einem Bekannten anzuschließen, der aktiv Freiwillige in Minnesota rekrutierte. Vier der Männer wurden demnach am Sonntag in Minneapolis und zwei in San Diego festgenommen.

