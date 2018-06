New York (SID) - Lou Williams von den Toronto Raptors ist in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA als bester sechster Mann ausgezeichnet worden. Der 28 Jahre alte Guard, in der vergangenen Saison bei den Atlanta Hawks Teamkollege des deutschen Nationalspielers Dennis Schröder (21), kam in der Hauptrunde durchschnittlich auf 15,5 Punkte und stellte damit eine Karrierebestmarke auf.

Williams erhielt bei der Umfrage unter 130 Sportjournalisten 502 Punkte und setzte sich vor Isaiah Thomas (Boston Celtics/324) sowie Jamal Crawford (Los Angeles Clippers/131) durch. Crawford hat die Auszeichnung bereits zweimal erhalten, zum bislang letzten Mal im Vorjahr. Der frühere deutsche NBA-Star Detlef Schrempf war 1991 und 1992 zum besten Bankspieler gewählt worden.