Straßburg (AFP) Nach einer neuen Panne im umstrittenen Atomkraftwerk Fessenheim im Elsass ziehen Atomkraftgegner gegen den französischen Stromriesen EDF vor Gericht. Am Dienstagnachmittag werde eine Klage bei der Staatsanwaltschaft von Colmar eingereicht, kündigten mehrere Verbände an. Die Organisationen, darunter das französische Netzwerk für den Atomausstieg "Sortir du Nucléaire" und die Bürgerinitiative "Stop Fessenheim" werfen EDF und dem Direktor des Atommeilers am Oberrhein vor, die Panne "stark verharmlost" und die französische Atomaufsicht ASN "belogen" zu haben.

