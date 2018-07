Berlin (AFP) Auch der neue Kompromisstext von Union und SPD zur Vertreibung und Vernichtung der Armenier im Osmanischen Reich bleibt umstritten. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt warf der Koalition am Dienstag in Berlin vor, das Wort "Völkermord" nur in einem Nebensatz zu erwähnen, statt klar zu sagen: "Das ist ein Völkermord gewesen."

