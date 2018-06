Ludwigsburg (AFP) Ein entlaufener Stier hat im baden-württembergischen Sindelfingen Passanten erschreckt und zeitweise eine Bahnstrecke lahmgelegt. Erst nach mehreren Stunden konnte die Feuerwehr den mittlerweile betäubten Koloss mit einem Kran von den Gleisen holen, wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Dienstag mitteilte. Der Stier war am Montagabend ausgebüxt, als er mit den Kühen zurück in den Stall sollte. Er durchbrach den Zaun seiner Weide und flüchtete Richtung Stadt.

