Frankfurt/Main (AFP) Der rasante Anstieg des Deutschen Aktienindex (Dax) in den vergangenen Monaten kommt vor allem ausländischen Anlegern zugute: 56 Prozent der Dax-Aktien befanden sich 2014 im Besitz ausländischer Investoren, wie die Beratungsgesellschaft EY am Dienstag in Frankfurt am Main erklärte. Ein Jahr zuvor lag ihr Anteil demnach noch bei 54 Prozent. In deutschen Depots befanden sich nur 36 Prozent der Wertpapiere - acht Prozent konnten nicht eindeutig zugeordnet werden.

