Paris (AFP) Ungewöhnlich deutlich hat die deutsche Botschafterin in Paris, Susanne Wasum-Rainer, eine geplante Reform des Deutsch-Unterrichts in Frankreich kritisiert. Nach einem Treffen mit der französischen Bildungsministerin Najat Vallaud-Belkacem erklärte Wasum-Rainer am Dienstag, die geplante Reform berge "die Gefahr einer atmosphärischen Beeinträchtigung unserer bilateralen Abkommen und Absprachen". Die Reform sieht vor, die an den französischen Mittelschulen eingeführten speziellen Klassen abzuschaffen, in denen schon ab der sechsten Klasse - also ab etwa elf Jahren - Deutsch neben Englisch gelernt werden kann.

