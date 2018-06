Berlin (AFP) Der Verkehrsausschuss des Bundestags beschäftigt sich am Mittwoch mit dem Stand der Ermittlungen nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr hätten dazu ihre Teilnahme zugesagt, teilte die Bundestags-Pressestelle am Dienstag in Berlin mit. Sie werden demnach am Vormittag erwartet. In der nicht-öffentlichen Sitzung wollen die Ausschussmitglieder auch über Grundlagen der Flugunfalluntersuchung und des Krisenmanagements bei Luftverkehrsunglücken sprechen.

