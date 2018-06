Brüssel (AFP) Die EU hat am Dienstag weitere 250 Millionen Euro für die wirtschaftlich angeschlagene Ukraine freigegeben. Damit beliefen sich die insgesamt geleisteten Hilfskredite auf 1,6 Milliarden Euro, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Vor dem EU-Ukraine-Gipfel am Montag wurde damit ein erstes europäisches Kreditprogramm ausgeschöpft. Die EU hatte in der vergangenen Woche bereits ein neues Hilfsprogramm von 1,8 Milliarden Euro für die Ukraine aufgelegt. Zwei Drittel der Summe sollen vor Jahresende ausgezahlt werden.

