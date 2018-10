Offenbach (AFP) In den deutschen Kindertagesstätten drohen unbefristete Streiks: Nachdem am Dienstag in Offenbach auch die fünfte Verhandlungsrunde über die Bezahlung des Kita-Personals ergebnislos blieb, kündigten die Gewerkschaften Verdi und GEW für die kommenden Tage eine Entscheidung über eine Urabstimmung zu unbefristeten Streiks der 240.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst an. Die Arbeitgeber warfen den Gewerkschaften mangelnden Verhandlungswillen vor.

