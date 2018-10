Berlin (AFP) Die Zahl der Deutschlernenden im Ausland hat in den vergangenen fünf Jahren zugenommen: Sie stieg bis 2015 um gut 630.000 auf etwa 15,5 Millionen. Das geht aus der Erhebung "Deutsch als Fremdsprache weltweit" hervor, die das Auswärtige Amt am Dienstag in Berlin vorstellte. Allerdings gibt es auch Probleme. In Frankreich etwa wird durch eine geplante Schulreform ein drastischer Rückgang befürchtet.

