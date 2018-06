Mülheim an der Ruhr (AFP) Die Kommunen wollen beim geplanten Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt mit dabei sein. Bislang habe ihn noch keine Einladung für das Treffen am 8. Mai erreicht, sagte Städtetagspräsident Ulrich Maly (SPD) nach einer Präsidiumstagung seines Verbands am Dienstag in Mülheim an der Ruhr. Er gehe aber von einer Einladung aus, da schließlich in den Städten und Kommunen die "eigentliche Integration vor Ort erledigt" werde. Er sehe die Chance, bei dem Treffen "einen deutlichen Schritt weiterzukommen".

