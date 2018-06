Berlin (AFP) In Teilzeit, als Leiharbeiter, befristet oder in einem Minijob: Immer mehr Arbeitnehmer verdienen ihr Geld mit einer sogenannten atypischen Beschäftigung. Die Zahl der Betroffenen stieg innerhalb von 20 Jahren um mehr als 72 Prozent von 4,4 auf 7,6 Millionen, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkenfraktion hervorgeht. Dagegen ging die Zahl der klassischen Arbeitsverhältnisse zurück.

