Berlin (AFP) Die Union erwartet, dass es bei den bevorstehenden Beratungen des Koalitionsauschusses zum Mindestlohn wenigstens in Teilbereichen eine Einigung geben wird. Sie sei zuversichtlich, "dass wir da einiges erreichen", sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt am Dienstag in Berlin. Dies werde "vielleicht nicht alles" sein, räumte die CSU-Politikerin zugleich ein. Veränderung könnten etwa auf dem Verordnungswege erreicht werden, aber auch durch Gesetzesänderungen.

