Brüssel (AFP) Frankreich-Urlauber können sich über mehr Wettbewerb bei den Hotelpreisen freuen. Die Reservierungsseite Booking.com habe zugestimmt, dass auf ihr werbende Hotels andernorts noch günstigere Angebote machen können, wie die französische Wettbewerbsbehörde und die EU-Kommission am Dienstag in Paris und Brüssel mitteilten. Dasselbe gilt laut EU auch für auf Booking.com anbietende Hotels in Italien und Schweden.

