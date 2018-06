Madrid (SID) - Im Streit um die Verletzung von Mittelfeldstar Luka Modric hat Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti den kroatischen Fußball-Teamarzt Boris Nemec gekontert.

Nachdem Nemec Ancelotti am Montag die Schuld für Modrics neuerliche Verletzung gegeben hatte, bezeichnete Ancelotti den Mediziner am Dienstag als "Außerirdischen". "Es scheint mir, als käme er aus einer anderen Welt", so der italienische Real-Star-Coach.

Neben Modric, der im November mit einer Oberschenkelverletzung von einer Länderspielreise zurückgekehrt war und seitdem regelmäßig gespielt hatte, fehlen den Königlichen im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals drei weitere Stars. So fallen gegen den Stadtrivalen Atlético am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) auch Gareth Bale (Wadenverletzung), Karim Benzema (Knie) und Marcelo (Gelbsperre) aus.