Düsseldorf (SID) - Abwehrspieler Bruno Soares und Angreifer Erwin Hoffer werden Fortuna Düsseldorf am Saisonende verlassen. Dies gab der Fußball-Zweitligist am Dienstag bekannt. Die im Sommer auslaufenden Verträge des Spielerduos werden nicht verlängert.

"Die Kaderplanungen für die neue Saison laufen bereits seit einigen Wochen. Nachdem wir schon bis Mitte März mit allen Spielern, deren Verträge im Sommer auslaufen, erste Gespräche geführt hatten, haben wir uns nun dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit Bruno Soares und Erwin Hoffer nicht fortzusetzen", sagte Düsseldorfs Sportvorstand Helmut Schulte.

Bruno Soares stand in drei Jahren für die Fortuna 41-mal auf dem Platz und gehörte in dieser Saison zwischenzeitlich zum Stammpersonal in der Innenverteidigung. Hoffer erzielte in der vergangenen Spielzeit in 24 Partien neun Treffer, verlor dann aber seinen Stammplatz und kam in der Rückrunde nur zu Kurzeinsätzen.

Mit den Mittelfeldspielern Oliver Fink und Andreas Lambertz, seit 2002 für die Fortuna in vier verschiedenen Spielklassen am Ball, würden dagegen weitere Gespräche geführt, kündigte die Fortuna an.