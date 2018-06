Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 kann im Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) bei Mainz 05 wieder mit vier Rückkehrern planen. Am Dienstag absolvierten die zuvor angeschlagenen Eric Maxim Choupo-Moting (Dünndarmentzündung), Kevin-Prince Boateng (muskuläre Probleme), Christian Fuchs (grippaler Infekt) und Jan Kirchhoff (Achillessehnenbeschwerden) das komplette Mannschaftstraining.

Die drei Erstgenannten Profis fehlten den Gelsenkirchenern beim 1:1 am vorigen Sonntag beim VfL Wolfsburg, Kirchhoff war schon seit über zwei Monaten ausgefallen.

In Mainz hat Trainer Roberto Di Matteo voraussichtlich auch wieder Verteidiger Matija Nastasic zur Verfügung. Der Serbe musste wegen Wadenbeschwerden ebenfalls in Wolfsburg passen und trainierte am Dienstag noch individuell.