Florenz (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz muss bis zum Saisonende auf Stürmer Khouma Babacar (22) verzichten. Der Teamkollege des deutschen Nationalspielers Mario Gomez fällt mit einer Knieverletzung aus. Das teilte die Fiorentina am Dienstag mit. Damit stehen Trainer Vincenzo Montella neben Gomez im Saisonendspurt nur noch der Ägypter Mohamed Salah und der Spanier Joaquin im Angriff zur Verfügung.

Babacar hatte sich in der Anfangsphase der 0:1-Niederlage gegen Hellas Verona am Montag verletzt. Im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei Dynamo Kiew hatte der Senegalese in der Nachspielzeit das wichtige 1:1 geschossen. Florenz empfängt Kiew am Donnerstag (21.05 Uhr) zum Rückspiel.