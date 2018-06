London (AFP) Vor der anstehenden Geburt seines zweiten Kindes hat Prinz William Urlaub genommen. Die Nummer zwei der britischen Thronfolge nimmt bis zum 1. Juni eine Auszeit, wie der Kensington-Palast am Dienstag mitteilte. In typischer Zurückhaltung wurde aber kein Bezug auf das in den kommenden Tagen erwartete freudige Ereignis genommen. Stattdessen wurde der vorzeitige Urlaub beruflich begründet. William habe seine erste Ausbildungsphase als Rettungshubschrauberpilot dank seiner "guten Leistung" und "sehr guter Flugbedingungen" früher als geplant abgeschlossen, hieß es.

