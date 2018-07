Haifa (AFP) Als Reaktion auf die Krebsängste seiner Bürger hat sich der Bürgermeister von Haifa im Norden Israels mit der örtlichen Petrochemie angelegt: Seit Montag ließ Jona Jahav eine Raffinerie sowie vier weitere Chemiewerke immer wieder durch städtische Müllwagen blockieren, nachdem er ihnen am Sonntag bereits die Betriebserlaubnis entzogen hatte. Seit Dienstag verhandelt ein Gericht in Israels drittgrößter Stadt über die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen. Auslöser waren Warnungen des Gesundheitsministeriums, dass die Luftverschmutzung in der Region die Zahl der Krebserkrankungen hochschnellen lässt.

