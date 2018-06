Tokio (AFP) Die japanische Magnetschwebebahn hat am Dienstag mit 603 Stundenkilometern einen Weltrekord aufgestellt. Wie die Bahngesellschaft Central Japan Railway mitteilte, brach der Magnetzug Maglev damit bei einer Testfahrt seinen eigenen vor weniger als einer Woche aufgestellten Rekord von 590 Kilometern in der Stunde. Der Zug mit sieben Wagen schwebt zehn Zentimeter über den Gleisen. Die Testfahrt fand in der Nähe des Fuji-Berges statt.

