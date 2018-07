Hannover (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. wird nach Informationen der ARD bei ihrem Besuch in Deutschland im Juni auch die Gedenkstätte Bergen-Belsen besuchen. Der Termin ist zum Abschluss ihres Staatsbesuches am 26. Juni geplant, teilte der NDR mit. Britische Truppen hatten vor 70 Jahren das Konzentrationslager befreit. Dort waren Zehntausende Häftlinge und Kriegsgefangene ums Leben gekommen, darunter auch das jüdische Mädchen Anne Frank. "Wir haben bisher keine Programm-Details bestätigt", sagte hingegen eine Sprecherin des Palastes in London.

